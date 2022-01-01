На грани жизни (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Приключенческая драма о леснике, который защищает немую девочку от жестокого родственника. Когда-то Джек Уорд был совсем другим человеком, но сейчас он живет посреди дикой природы, отгородившись от остального мира. Однажды он в отчаянии решает покончить с собой, но в последний момент замечае�т маленькую девочку, которая копается в его сумке с провизией. Ее зовут Арья, и она совсем не говорит. Она сбежала от отца-абьюзера, который идет за ней по пятам. Уорд клянется сделать все, чтобы защитить Арью, но выдержат ли они это испытание? Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть онлайн фильм «На грани жизни» 2022 года.



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