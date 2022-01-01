На грани жизни (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
7.62022, The Girl on the Mountain
Драмы, Триллеры89 мин18+
Сюжет
Приключенческая драма о леснике, который защищает немую девочку от жестокого родственника. Когда-то Джек Уорд был совсем другим человеком, но сейчас он живет посреди дикой природы, отгородившись от остального мира. Однажды он в отчаянии решает покончить с собой, но в последний момент замечае�т маленькую девочку, которая копается в его сумке с провизией. Ее зовут Арья, и она совсем не говорит. Она сбежала от отца-абьюзера, который идет за ней по пятам. Уорд клянется сделать все, чтобы защитить Арью, но выдержат ли они это испытание? Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть онлайн фильм «На грани жизни» 2022 года.
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
4.6 IMDb
- МСРежиссёр
Мэтт
Сконс
- МЭАктёр
Меган
Элизабет Баркер
- МСАктриса
Макензи
Сконс
- ДОАктёр
Дэниэл
О’Рейли
- РКАктёр
Райан
Коз
- ДКАктёр
Д.Т.
Карни
- ФААктриса
Фэйт
А. Риос
- РРАктриса
Ребека
Рай
- СДАктриса
Сара
Дороти Литтл
- ХСАктриса
Хезер
Сконс
- ДХАктёр
Дэвид
Холт
- МССценарист
Мэтт
Сконс
- АЭПродюсер
Аллан
Эбшайр
- МЭПродюсер
Меган
Элизабет Баркер
- ХЛПродюсер
Харольд
Л. Браун
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- СВАктёр дубляжа
Сергей
Воробьев
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- МСМонтажёр
Мэтт
Сконс
- МСОператор
Мэтт
Сконс