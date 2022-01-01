На грани жизни
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На грани жизни

На грани жизни (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

7.62022, The Girl on the Mountain
Драмы, Триллеры89 мин18+

Сюжет

Приключенческая драма о леснике, который защищает немую девочку от жестокого родственника. Когда-то Джек Уорд был совсем другим человеком, но сейчас он живет посреди дикой природы, отгородившись от остального мира. Однажды он в отчаянии решает покончить с собой, но в последний момент замечает маленькую девочку, которая копается в его сумке с провизией. Ее зовут Арья, и она совсем не говорит. Она сбежала от отца-абьюзера, который идет за ней по пятам. Уорд клянется сделать все, чтобы защитить Арью, но выдержат ли они это испытание? Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть онлайн фильм «На грани жизни» 2022 года.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На грани жизни»

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