Фильм На деревню дедушке
2025, На деревню дедушке
Комедия6+
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О фильме
10-летний Владик — гений нейросетей и мастер по избавлению от нянь. Когда маме срочно нужно уехать в командировку, ему приходится отправиться в деревню к дедушке, которого он ни разу в жизни не видел. Владик мечтает вернуться в город и попасть на важный IT-конкурс, а дед вовсе не намерен идти у него на поводу. Каждый из них уверен, что легко перехитрит другого, но эта встреча изменит их обоих.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
- ЯГАктёр
Ярослав
Головнёв
- Актриса
Ингрид
Олеринская
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актриса
Татьяна
Орлова
- АИАктёр
Александр
Ильин
- Актёр
Антон
Филипенко
- Актриса
Алиса
Руденко
- АБСценарист
Александр
Бережной
- Продюсер
Ясмина
Бен Аммар
- ММПродюсер
Максим
Максимов
- АЛПродюсер
Андрей
Липов
- Продюсер
Георгий
Малков
- АВХудожник
Анатолий
Валентей
- ДСХудожница
Дарья
Сивакова
- АТХудожник
Александр
Трещинский
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Суворов
- ИШКомпозитор
Илья
Шлёнкин