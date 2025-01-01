Фильм На деревню дедушке

10-летний Владик — гений нейросетей и мастер по избавлению от нянь. Когда маме срочно нужно уехать в командировку, ему приходится отправиться в деревню к дедушке, которого он ни разу в жизни не видел. Владик мечтает вернуться в город и попасть на важный IT-конкурс, а дед вовсе не намерен идти у него на поводу. Каждый из них уверен, что легко перехитрит другого, но эта встреча изменит их обоих.



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