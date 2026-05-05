Мыслить как убийца (фильм, 2025) смотреть онлайн

Интернет-суперзвезда решает повысить просмотры, устроив охоту на маньяка в прямом эфире. Фильм «Мыслить как убийца» — корейский триллер, снятый в стиле онлайн-трансляции.



Усан — топовый стример корейского видеосервиса WAG, заработавший подписчиков благодаря анализу нераскрытых преступлений. Однако, когда громкий скандал бьет по его репутации, Усан начинает стремительно терять поклонников. В поисках формата, который вновь вернет ему просмотры, он решается начать настоящее расследование и вычислить личность серийного убийцы, получившего прозвище Кромсатель подолов. Усан собирает улики и постепенно приближается к разгадке тайны, но вскоре понимает, что маньяк следит за его стримом.



Выживет ли Усан в этой жестокой игре расскажет триллер «Мыслить как убийца». Фильм 2025 года вы найдете на Wink.

