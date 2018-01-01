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Мыслить как убийца
Актёры и съёмочная группа фильма «Мыслить как убийца»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мыслить как убийца»

Режиссёры

Чо Джан-хо

Чо Джан-хо

Jo Jang-ho
Режиссёр

Актёры

Кан Ха-ныль

Кан Ха-ныль

Kang Ha-neul
Актёр
Ха Гён

Ха Гён

Ha Gyeong
Актёр
Пак Тхэ-сан

Пак Тхэ-сан

Park Tae-san
Актёр
Сон Док-хо

Сон Док-хо

Song Deok-ho
Актёр
Чу Хе-джи

Чу Хе-джи

Joo Hye-ji
Актриса
Ли Сан-ми

Ли Сан-ми

Lee Sang-mi
Актриса
Рю Ён-сок

Рю Ён-сок

Ryoo Yeon-seok
Актёр
Чху Сок-ён

Чху Сок-ён

Choo Seok-yeong
Актёр
Хан Сон-ён

Хан Сон-ён

Han Seong-yeon
Актриса
Хан Джэ-ён

Хан Джэ-ён

Han Jae-yeong
Актёр
Вон У

Вон У

Won Woo
Актёр
Хван Дэ-ун

Хван Дэ-ун

Hwang Dae-woong
Актёр
Пэк Мин-хён

Пэк Мин-хён

Baek Min-hyeon
Актёр
Ким Ги-ду

Ким Ги-ду

Kim Gi-doo
Актёр

Сценаристы

Чо Джан-хо

Чо Джан-хо

Jo Jang-ho
Сценарист

Художники

Хон Су-хи

Хон Су-хи

Hong Soo-hee
Художница

Композиторы

Ли Джун-о

Ли Джун-о

Lee Joon-oh
Композитор