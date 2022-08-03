Мысли о свободе (фильм, 2005) смотреть онлайн
9.02005, Duma
Драма, Приключения96 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Удивительная история о 12-летнем мальчике Ксане, который вырастил гепарда, а затем вернул его в родные края и отпустил на волю. Суровые южноафриканские пейзажи, львы, крокодилы, бурные реки и таинственный странник, который надеется обернуть гепарда в деньги — все это станет испытанием мужества и решимости Ксана…
СтранаСША
ЖанрСемейный, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- КБРежиссёр
Кэррол
Бэллард
- АМАктёр
Алекс
Микаэлетос
- ИУАктёр
Имонн
Уокер
- Актриса
Хоуп
Дэвис
- КСАктёр
Кэмпбелл
Скотт
- ММАктриса
Мэри
Махато
- НКАктриса
Нтабисенг
Кеноши
- ДШАктриса
Дженнифер
Штейн
- НРАктёр
Никки
Ребелло
- ГРАктёр
Гарт
Ренекл
- АШАктёр
Андре
Штольц
- МССценарист
Марк
Ст. Джермейн
- ЕГПродюсер
Е.К.
Гэйлорд II
- ХЛПродюсер
Хант
Лоури
- ТКМонтажёр
Т.М.
Кристофер
- ДЭКомпозитор
Джордж
Экогни
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни