Мысли о свободе (фильм, 2005) смотреть онлайн

Удивительная история о 12-летнем мальчике Ксане, который вырастил гепарда, а затем вернул его в родные края и отпустил на волю. Суровые южноафриканские пейзажи, львы, крокодилы, бурные реки и таинственный странник, который надеется обернуть гепарда в деньги — все это станет испытанием мужества и решимости Ксана…

