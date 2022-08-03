Мысли о свободе
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Мысли о свободе

Мысли о свободе (фильм, 2005) смотреть онлайн

9.02005, Duma
Драма, Приключения96 мин0+

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О фильме

Удивительная история о 12-летнем мальчике Ксане, который вырастил гепарда, а затем вернул его в родные края и отпустил на волю. Суровые южноафриканские пейзажи, львы, крокодилы, бурные реки и таинственный странник, который надеется обернуть гепарда в деньги — все это станет испытанием мужества и решимости Ксана…

Страна
США
Жанр
Семейный, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb