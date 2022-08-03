Мы с Джеком (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно
Мальчик со своим псом Джеком отправляются на Северный Полюс, чтобы совершить там подвиг. По дороге они спасают девочку, упавшую в прорубь…
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоFull HD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ВСРежиссёр
Владимир
Самсонов
- ОГАктриса
Ольга
Громова
- БНАктёр
Борис
Новиков
- ЛГАктриса
Людмила
Гнилова
- Актёр
Василий
Ливанов
- ВЗСценарист
Виталий
Злотников
- ЛБПродюсер
Любовь
Бутырина
- СМХудожница
София
Митрофанова
- ДАХудожник
Дмитрий
Анпилов
- ЕТМонтажёр
Елена
Тертычная
- БКОператор
Борис
Котов
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов
- ВККомпозитор
Владимир
Кривцов