Мы с Джеком (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно

Мультфильм, Советские мультфильмы9 мин6+

О фильме

Мальчик со своим псом Джеком отправляются на Северный Полюс, чтобы совершить там подвиг. По дороге они спасают девочку, упавшую в прорубь…

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb