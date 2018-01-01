Wink
Детям
Мы идем искать
Актёры и съёмочная группа фильма «Мы идем искать»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мы идем искать»

Режиссёры

Владимир Данилевич

Режиссёр

Актёры

Светлана Степченко

Актриса
Герман Качин

Актёр
Василий Ливанов

Актёр
Светлана Харлап

Актриса

Сценаристы

Эдуард Шим

Сценарист

Художники

Лариса Зеневич

Художница

Монтажёры

Галина Филатова

Монтажёр

Операторы

Александр Жуковский

Оператор

Композиторы

Евгений Ботяров

Композитор