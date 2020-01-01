Музыканты снова вместе (Могучий дуб) (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Жизнь музыкального продюсера Джины пошла под откос после трагической потери: еe брат, вокалист Вон, погиб в автокатастрофе. Десять лет спустя Джина встречает талантливого мальчика-музыканта Оука, в котором видит реинкарнацию брата.



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