Музыканты снова вместе (Могучий дуб)
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Музыканты снова вместе (Могучий дуб)

Музыканты снова вместе (Могучий дуб) (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, Mighty Oak
Драмы, Комедии97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Жизнь музыкального продюсера Джины пошла под откос после трагической потери: еe брат, вокалист Вон, погиб в автокатастрофе. Десять лет спустя Джина встречает талантливого мальчика-музыканта Оука, в котором видит реинкарнацию брата.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.1 IMDb