Музыкальная шкатулка: Мистер субботний вечер (фильм, 2021) смотреть онлайн

Документальный проект о легендарном предпринимателе и кинопродюсере Роберте Стигвуде. Фильм входит в антологию «Музыкальная шкатулка», созданную Биллом Симмонсом и рассказывающую о значительных событиях и личностях в музыкальной индустрии. Картина Джона Маджио («Идеальное оружие») показывает жизнь и творчество человека, благодаря которому состоялись карьеры таких групп, как Cream и Bee Gees. Еще Стигвуд продюсировал множество мюзиклов, рок-опер и фильмов, вошедших в золотой фонд. На его счету — «Бриолин», «Лихорадка субботнего вечера», «Эвита» и многие другие проекты. «Музыкальная шкатулка. Мистер Субботний вечер» погружает зрителя в богатое наследие Стигвуда и демонстрирует, как он изменил индустрию развлечений. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



Музыкальная шкатулка: Мистер субботний вечер смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.