Музыка жизни. Часть 1 (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Проект знакомит зрителей с поэтическим творчеством Эльдара Рязанова. Знаменитый режиссер читает свои стихотворения и рассказывает, как они создавались. Кроме того, в фильме звучат песни на стихи Рязанова в исполнении Людмилы Гурченко, Алисы Фрейндлих, Олега Басилашвили и других артистов.



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