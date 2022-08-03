Музыка сердца
Wink
Фильмы
Музыка сердца

Музыка сердца (фильм, 1999) смотреть онлайн

8.61999, Music of the Heart
Драма, Музыка118 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

После того, как муж бросил ее с двумя детьми, казалось, мир рухнул. Подобно многим женщинам, Роберта пожертвовала своей карьерой ради мужа. Но теперь после расставания она поклялась жить по собственным правилам, не разрешая никому вмешиваться в свою жизнь.

Страна
США
Жанр
Драма, Музыка
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Музыка сердца»