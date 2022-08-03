Музыка сердца (фильм, 1999) смотреть онлайн
8.61999, Music of the Heart
Драма, Музыка118 мин18+
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О фильме
После того, как муж бросил ее с двумя детьми, казалось, мир рухнул. Подобно многим женщинам, Роберта пожертвовала своей карьерой ради мужа. Но теперь после расставания она поклялась жить по собственным правилам, не разрешая никому вмешиваться в свою жизнь.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- УКРежиссёр
Уэс
Крэйвен
- Актриса
Мэрил
Стрип
- ЭКАктёр
Эйдан
Куинн
- Актриса
Анджела
Бассетт
- ГЭАктриса
Глория
Эстефан
- ДЛАктриса
Джейн
Ливз
- Актёр
Киран
Калкин
- ДОАктёр
Джей
О. Сэндерс
- Актриса
Клорис
Личмен
- ГДАктёр
Генри
Динхофер
- МААктёр
Майкл
Ангарано
- ПГСценарист
Памела
Грэй
- СКПродюсер
Сьюзэн
Каплан
- ММПродюсер
Марианн
Маддалена
- УШПродюсер
Уолтер
Шойер
- СЛХудожница
Сьюзэн
Лайолл
- ДДХудожник
Джордж
ДеТитта мл.
- ГФМонтажёр
Грегг
Физерман
- ПЛМонтажёр
Патрик
Люссье
- ПДОператор
Питер
Диминг
- МДКомпозитор
Мейсон
Дэринг