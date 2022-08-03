После того, как муж бросил ее с двумя детьми, казалось, мир рухнул. Подобно многим женщинам, Роберта пожертвовала своей карьерой ради мужа. Но теперь после расставания она поклялась жить по собственным правилам, не разрешая никому вмешиваться в свою жизнь.

