Мужские слезы
Wink
Фильмы
Мужские слезы

Мужские слезы (фильм, 2021) смотреть онлайн

6.62021, Cry Macho
Драмы, Триллеры99 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Действие разворачивается в Техасе, в 1979 году. Потерявший жену, ребенка и былую славу король родео Майк Мило коротает одинокую старость и заливает горе алкоголем. Однажды к нему за помощью обращается инвестор, которому Майк когда-то задолжал денег. Он обещает простить Мило долг, если тот увезет его 13-летнего сына из Мексики, где парня окружают криминальные элементы. Майк отправляется в дорогу, не представляя как сильно пока незнакомый подросток изменит его жизнь.

Мужские слезы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мужские слезы»

Всё