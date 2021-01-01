Мужские слезы (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Действие разворачивается в Техасе, в 1979 году. Потерявший жену, ребенка и былую славу король родео Майк Мило коротает одинокую старость и заливает горе алкоголем. Однажды к нему за помощью обращается инвестор, которому Майк когда-то задолжал денег. Он обещает простить Мило долг, если тот увезет его 13-летнего сына из Мексики, где парня окружают криминальные элементы. Майк отправляется в дорогу, не представляя как сильно пока незнакомый подросток изменит его жизнь.



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