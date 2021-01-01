Мужские слезы (фильм, 2021) смотреть онлайн
6.62021, Cry Macho
Драмы, Триллеры99 мин12+
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Сюжет
Действие разворачивается в Техасе, в 1979 году. Потерявший жену, ребенка и былую славу король родео Майк Мило коротает одинокую старость и заливает горе алкоголем. Однажды к нему за помощью обращается инвестор, которому Майк когда-то задолжал денег. Он обещает простить Мило долг, если тот увезет его 13-летнего сына из Мексики, где парня окружают криминальные элементы. Майк отправляется в дорогу, не представляя как сильно пока незнакомый подросток изменит его жизнь.
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Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Клинт
Иствуд
- Актёр
Клинт
Иствуд
- ЭМАктёр
Эдуардо
Минетт
- ФУАктриса
Фернанда
Уррехола
- НТАктриса
Наталия
Травен
- ДЙАктёр
Дуайт
Йоакам
- ГГАктёр
Горасио
Гарсиа Рохас
- МРАктёр
Марко
Родригес
- ДВАктёр
Дэниэл
Варгас
- ЭЛАктриса
Эмбер
Линн Эшли
- БРАктриса
Брити
Рэтледж
- НШСценарист
Ник
Шенк
- НРСценарист
Н.
Ричард Нэш
- ДМПродюсер
Дэвид
М. Бернштейн
- Продюсер
Клинт
Иствуд
- ХХПродюсер
Холли
Хэги
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- МЯАктёр дубляжа
Максим
Якимов
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ДХХудожница
Дебора
Хоппер
- ДКМонтажёр
Джоэл
Кокс
- БДОператор
Бен
Дэвис
- ММКомпозитор
Марк
Манчина