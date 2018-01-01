WinkФильмыМужчины в большом городеАктёры и съёмочная группа фильма «Мужчины в большом городе»
Актёры и съёмочная группа фильма «Мужчины в большом городе»
Актёры
АктёрGünther Stobanski
Кристиан УльменChristian Ulmen
АктрисаSusanne Feldberg
Надя УльNadja Uhl
АктёрJerome Ades
Тиль ШвайгерTil Schweiger
АктёрRoland Feldberg
Вотан Вильке МёрингWotan Wilke Möhring
АктёрPhilip Henrion
Максим МехметMaxim Mehmet
АктрисаNina Hellmich
Яна ПалласкеJana Pallaske
АктёрNiklas Michalke
Флориан Давид ФицFlorian David Fitz
АктрисаLaura Sandner
Лиана ФорестьериLiane Forestieri
АктёрBruce Berger
Юстус фон ДонаньиJustus von Dohnanyi
АктрисаMaria Hellström (в титрах: Inez Björg David)