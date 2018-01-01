Wink
Мужчины в большом городе
Актёры и съёмочная группа фильма «Мужчины в большом городе»

Режиссёры

Симон Ферхоэвен

Simon Verhoeven
Режиссёр

Актёры

Кристиан Ульмен

Christian Ulmen
АктёрGünther Stobanski
Надя Уль

Nadja Uhl
АктрисаSusanne Feldberg
Тиль Швайгер

Til Schweiger
АктёрJerome Ades
Вотан Вильке Мёринг

Wotan Wilke Möhring
АктёрRoland Feldberg
Максим Мехмет

Maxim Mehmet
АктёрPhilip Henrion
Яна Палласке

Jana Pallaske
АктрисаNina Hellmich
Флориан Давид Фиц

Florian David Fitz
АктёрNiklas Michalke
Лиана Форестьери

Liane Forestieri
АктрисаLaura Sandner
Юстус фон Донаньи

Justus von Dohnanyi
АктёрBruce Berger
Инес Бьёрг Давид

Inez Björg David
АктрисаMaria Hellström (в титрах: Inez Björg David)

Сценаристы

Симон Ферхоэвен

Simon Verhoeven
Сценарист

Продюсеры

Квирин Берг

Quirin Berg
Продюсер
Макс Видеман

Max Wiedemann
Продюсер

Операторы

Йо Хайм

Jo Heim
Оператор

Композиторы

Гари Гоу

Gary Go
Композитор