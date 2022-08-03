Муза смерти (фильм, 2017) смотреть онлайн

Стильный испанский триллер. Профессор литературы Сэмюэль Соломон погружается в мир ночных кошмаров после загадочной смерти возлюбленной. Самое страшное, что убийства из его сновидений воплощаются в реальность. В поисках ответов герой знакомится с женщиной, которая видит точно такие же сны.

