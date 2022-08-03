Первый американский фильм Гильермо Дель Торо. Во время смертельной эпидемии, охватившей Нью-йорк из-за тараканов, энтомологи изобретают особый вид насекомых «Иуда», способный уничтожить популяцию вредителей. Через несколько лет мутировавшие потомки «Иуды» начинают терроризировать население.

