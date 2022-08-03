Мутанты (фильм, 1997) смотреть онлайн
8.51997, Mimic
Ужасы, Фантастика101 мин18+
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О фильме
Первый американский фильм Гильермо Дель Торо. Во время смертельной эпидемии, охватившей Нью-йорк из-за тараканов, энтомологи изобретают особый вид насекомых «Иуда», способный уничтожить популяцию вредителей. Через несколько лет мутировавшие потомки «Иуды» начинают терроризировать население.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы
КачествоSD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Гильермо
дель Торо
- Актриса
Мира
Сорвино
- ДНАктёр
Джереми
Нортэм
- АГАктёр
Александр
Гудвин
- Актёр
Джанкарло
Джаннини
- Актёр
Чарльз
С. Даттон
- Актёр
Джош
Бролин
- АКАктриса
Аликс
Коромзай
- Актёр
Ф.
Мюррэй Абрахам
- ДКАктёр
Джеймс
Коста
- ДБАктёр
Джейвон
Барнвелл
- МРСценарист
Мэттью
Роббинс
- Сценарист
Гильермо
дель Торо
- УБПродюсер
Уле
Борнедаль
- Продюсер
Стюарт
Корнфелд
- Продюсер
Кэри
Грэнат
- КХПродюсер
Кларк
Хендерсон
- ТДХудожница
Тамара
Деверелл
- ЭРХудожница
Элинор
Роуз Гэлбрейт
- БКХудожник
Боб
Кенсинджер
- ПДМонтажёр
Питер
Девани Флэнеган
- ПЛМонтажёр
Патрик
Люссье
- ДЛОператор
Дан
Лаустсен
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами