Мутанты
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Мутанты (фильм, 1997) смотреть онлайн

8.51997, Mimic
Ужасы, Фантастика101 мин18+

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О фильме

Первый американский фильм Гильермо Дель Торо. Во время смертельной эпидемии, охватившей Нью-йорк из-за тараканов, энтомологи изобретают особый вид насекомых «Иуда», способный уничтожить популяцию вредителей. Через несколько лет мутировавшие потомки «Иуды» начинают терроризировать население.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мутанты»