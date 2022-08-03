Мутанты 2 (фильм, 2001) смотреть онлайн
8.52001, Mimic 2
Ужасы, Триллер78 мин18+
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О фильме
Увлеченная энтомологией учительница биологии подозревается в убийстве своего поклонника, найденного с отрезанным лицом. Героиня догадывается, что в преступлении замешаны терроризировавшие Манхэттен несколько лет назад мутанты, и пытается доказать эту теорию, чтобы спасти свое честное имя.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Триллер
КачествоSD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.6 IMDb
- АКАктриса
Аликс
Коромзай
- БКАктёр
Бруно
Кампос
- УЭАктёр
Уилл
Эстес
- ГЕАктёр
Гавен
Е. Лукас
- ЭААктёр
Эдвард
Альберт
- Актёр
Джон
Полито
- ДВАктёр
Джоди
Вуд
- ДОАктёр
Джим
О’Хейр
- БЛАктёр
Брайан
Лекнер
- Актёр
Пол
Шульц
- ДССценарист
Джоэль
Сойзон
- МРСценарист
Мэттью
Роббинс
- Сценарист
Гильермо
дель Торо
- Продюсер
Кэри
Грэнат
- МЛПродюсер
Майкл
Лихи
- ДСПродюсер
Джоэль
Сойзон
- Оператор
Нэйтан
Хоуп
- УВКомпозитор
Уолтер
Верзова