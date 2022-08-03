Мутанты 2
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Мутанты 2

Мутанты 2 (фильм, 2001) смотреть онлайн

8.52001, Mimic 2
Ужасы, Триллер78 мин18+

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О фильме

Увлеченная энтомологией учительница биологии подозревается в убийстве своего поклонника, найденного с отрезанным лицом. Героиня догадывается, что в преступлении замешаны терроризировавшие Манхэттен несколько лет назад мутанты, и пытается доказать эту теорию, чтобы спасти свое честное имя.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.6 IMDb