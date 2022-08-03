Мутанты 2 (фильм, 2001) смотреть онлайн

Увлеченная энтомологией учительница биологии подозревается в убийстве своего поклонника, найденного с отрезанным лицом. Героиня догадывается, что в преступлении замешаны терроризировавшие Манхэттен несколько лет назад мутанты, и пытается доказать эту теорию, чтобы спасти свое честное имя.

