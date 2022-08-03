Мусор (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Trashed
Документальный94 мин18+
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О фильме
Вместе с Джереми Айронсом создатели этого документального фильма изучают опасность загрязнения земли, воздуха и воды отходами и влияние этого загрязнения на пищевую цепочку и окружающую среду. Лента раскрывает удивительные факты, касающиеся серьезной угрозы нашему здоровью. Она построена в форме глобального разговора между Джереми Айронсом и жителями нашей планеты — от Исландии до Индонезии.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb
- КБРежиссёр
Кандида
Брэди
- Актёр
Джереми
Айронс
- ПКАктёр
Пол
Коннетт
- ЕКАктёр
Евангелос
Калафатис
- ЧМАктёр
Чарльз
Мур
- КОАктёр
Клайв
Оксенден
- ЛПАктриса
Линн
Паркер
- АРАктёр
Азиф
Рангунвала
- КБСценарист
Кандида
Брэди
- КБПродюсер
Кандида
Брэди
- РГПродюсер
Роуз
Гангузза
- Продюсер
Джереми
Айронс
- ДКМонтажёр
Джеймс
Кауорд
- ШБОператор
Шон
Боббитт
- ВКомпозитор
Вангелис