Мусор
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Мусор (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Trashed
Документальный94 мин18+

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О фильме

Вместе с Джереми Айронсом создатели этого документального фильма изучают опасность загрязнения земли, воздуха и воды отходами и влияние этого загрязнения на пищевую цепочку и окружающую среду. Лента раскрывает удивительные факты, касающиеся серьезной угрозы нашему здоровью. Она построена в форме глобального разговора между Джереми Айронсом и жителями нашей планеты — от Исландии до Индонезии.

Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb