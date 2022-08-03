Мусор (фильм, 2012) смотреть онлайн

Вместе с Джереми Айронсом создатели этого документального фильма изучают опасность загрязнения земли, воздуха и воды отходами и влияние этого загрязнения на пищевую цепочку и окружающую среду. Лента раскрывает удивительные факты, касающиеся серьезной угрозы нашему здоровью. Она построена в форме глобального разговора между Джереми Айронсом и жителями нашей планеты — от Исландии до Индонезии.

