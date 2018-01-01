Мушкетеры. Неизвестная миссия (фильм, 2018) смотреть онлайн
6.82018, Moschettieri del re - La penultima missione
Комедии, Приключения106 мин18+
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Сюжет
Окончив службу, 4 мушкетeра пытаются вести унылую мирную жизнь. Д’Артаньян работает мясником и лечит колено. Атос поглощен новыми романами и лечит плечо. Арамис стал аббатом в монастыре. Портос, похудевший и несчастный, стал заложником Бахуса. Но когда королева Анна Австрийская поручает им но�вую миссию, мушкетeры вновь берутся за оружие. Один за всех, и все за одного!
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Информация
СтранаИталия
КачествоFull HD, SD
ЖанрыКомедии, Приключения
Рейтинг
5.6 IMDb
- ДВРежиссёр
Джованни
Веронези
- Актёр
Пьерфранческо
Фавино
- ВМАктёр
Валерио
Мастандреа
- РПАктёр
Рокко
Папалео
- СРАктёр
Серджо
Рубини
- МБАктриса
Маргерита
Буй
- АААктёр
Алессандро
Абер
- МДАктриса
Матильда
Джоли
- ДБАктриса
Джулия
Бевилакуа
- ВСАктриса
Валерия
Соларино
- РВАктёр
Раффаэле
Ванноли
- НБСценарист
Никола
Бальдони
- ДВСценарист
Джованни
Веронези
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фенин
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Тенетко
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина