Мушкетеры. Неизвестная миссия (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Окончив службу, 4 мушкетeра пытаются вести унылую мирную жизнь. Д’Артаньян работает мясником и лечит колено. Атос поглощен новыми романами и лечит плечо. Арамис стал аббатом в монастыре. Портос, похудевший и несчастный, стал заложником Бахуса. Но когда королева Анна Австрийская поручает им но�вую миссию, мушкетeры вновь берутся за оружие. Один за всех, и все за одного!



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