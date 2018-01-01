Мушкетеры. Неизвестная миссия
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Мушкетеры. Неизвестная миссия

Мушкетеры. Неизвестная миссия (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.82018, Moschettieri del re - La penultima missione
Комедии, Приключения106 мин18+
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Сюжет

Окончив службу, 4 мушкетeра пытаются вести унылую мирную жизнь. Д’Артаньян работает мясником и лечит колено. Атос поглощен новыми романами и лечит плечо. Арамис стал аббатом в монастыре. Портос, похудевший и несчастный, стал заложником Бахуса. Но когда королева Анна Австрийская поручает им новую миссию, мушкетeры вновь берутся за оружие. Один за всех, и все за одного!

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Информация

Страна
Италия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Приключения

Рейтинг

5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мушкетеры. Неизвестная миссия»

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