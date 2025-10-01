Мурзилка на спутнике (фильм, 1960) смотреть онлайн

В 2060 году чей бы то ни было плач — явление уже неизвестное. Учёный, которому сообщили о том, что около памятника Первому спутнику плачет мальчик, сначала узнаёт у робота что такое «плач», ужасается смыслу слова, после чего просит Мурзилку разобраться в ситуации. Выясняется, что у мальчика на уроке учитель спросил почему Первому спутнику поставлен памятник. Мальчик не знал. Чтобы помочь пионеру, Мурзилка рассказывает историю развития человеческих идей и техники, связанных с покорением воздушного пространства, после чего — историю освоения космоса с 1957-го по 1960 год.



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