Мурзилка на спутнике
Актёры и съёмочная группа фильма «Мурзилка на спутнике»

Режиссёры

Борис Степанцев

Режиссёр

Сценаристы

Лев Аркадьев

Сценарист

Художники

Анатолий Савченко

Художник
Виктор Никитин

Художник

Операторы

Нина Климова

Оператор
Теодор Бунимович

Оператор

Композиторы

Никита Богословский

Композитор