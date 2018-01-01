Wink
Фильмы
Мультипликационный крокодил №1
Актёры и съёмочная группа фильма «Мультипликационный крокодил №1»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мультипликационный крокодил №1»

Режиссёры

Владимир Пекарь

Владимир Пекарь

Режиссёр
Владимир Попов

Владимир Попов

Режиссёр
Лев Позднеев

Лев Позднеев

Режиссёр
Дмитрий Бабиченко

Дмитрий Бабиченко

Режиссёр
Михаил Ботов

Михаил Ботов

Режиссёр
Григорий Козлов

Григорий Козлов

Режиссёр

Актёры

Иван Любезнов

Иван Любезнов

Актёр
Лариса Бухарцева

Лариса Бухарцева

Актриса
Екатерина Семенкина

Екатерина Семенкина

Актриса
Маргарита Докторова

Маргарита Докторова

Актриса
Лев Потемкин

Лев Потемкин

Актёр
Владимир Лепко

Владимир Лепко

Актёр
Анатолий Папанов

Анатолий Папанов

Актёр

Сценаристы

Лев Позднеев

Лев Позднеев

Сценарист
С. Швецов

С. Швецов

Сценарист
Ю. Благов

Ю. Благов

Сценарист
М. Пустынин

М. Пустынин

Сценарист
Сергей Михалков

Сергей Михалков

Сценарист
Лев Аркадьев

Лев Аркадьев

Сценарист
А. Днепров

А. Днепров

Сценарист

Художники

Игорь Николаев

Игорь Николаев

Художник
Владимир Попов

Владимир Попов

Художник
Владимир Соболев

Владимир Соболев

Художник
Светозар Русаков

Светозар Русаков

Художник
Евгений Шукаев

Евгений Шукаев

Художник

Операторы

Михаил Друян

Михаил Друян

Оператор
Екатерина Ризо

Екатерина Ризо

Оператор
Елена Петрова

Елена Петрова

Оператор
Нина Климова

Нина Климова

Оператор

Композиторы

Александр Варламов

Александр Варламов

Композитор
Ростислав Бойко

Ростислав Бойко

Композитор
Никита Богословский

Никита Богословский

Композитор
Михаил Меерович

Михаил Меерович

Композитор