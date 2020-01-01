Мулан (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Становление всесильной воительницы Китая. Звезда культовой саги «Ип Ман» Донни Йен в киноадаптации классического мультфильма от Disney.
Девушку из бедной китайской семьи по имени Хуа Мулан с детства гото�вят к семейной жизни, однако, быстрая и смелая, она больше предпочитает боевые искусства. Когда Китаю начинает угрожать опасность со стороны вражеских кочевников, император издает указ, согласно которому от каждой семьи на войну должен отправиться один мужчина. Тогда Мулан, единственная дочь прославленного воина, маскируется под юношу и вместо больного отца отправляется на службу под именем Хуа Цзюн. Справится ли бунтарка Мулан с тяжестью пути, который выбрала втайне от семьи?
Не пропустите яркую сказку 2020 года от Disney «Мулан» — фильм смотреть онлайн на русском языке и в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink!
Мулан смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- НКРежиссёр
Ники
Каро
- ЛИАктриса
Лю
Ифэй
- ДЙАктёр
Донни
Йен
- Актриса
Гун
Ли
- Актёр
Джет
Ли
- ДСАктёр
Джейсон
Скотт Ли
- ЙААктёр
Йосон
Ань
- Актёр
Ма
Ци
- РЧАктриса
Розалинд
Чао
- ЧПАктриса
Чжэн
Пэйпэй
- СТАктриса
Сюзанна
Тан
- РДСценарист
Рик
Джаффа
- АССценарист
Аманда
Сильвер
- ЭМСценарист
Элизабет
Мартин
- ЛХСценарист
Лорен
Хайнек
- КБПродюсер
Крис
Бендер
- УКПродюсер
Уильям
Кун
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лазо
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- АМАктёр дубляжа
Алексей
Макрецкий
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ДТХудожник
Джейсон
Т. Кларк
- ИГХудожник
Иэн
Грейси
- ТПХудожник
Томас
П. Уилкинс
- БДХудожница
Бина
Дайгелер
- ЭКХудожница
Энн
Калджиэн
- МУОператор
Мэнди
Уокер
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс