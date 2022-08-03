Мулан. Новая легенда
Wink
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Мулан. Новая легенда
8.52020, KUNG FU MULAN
Мультфильм, Боевик94 мин12+

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Мулан. Новая легенда (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Мулан – талантливая воительница, притворяющаяся мужчиной-солдатом. Ей поручают важное задание – убить принца вражеского народа, чья армия напала на Китай. Но когда Мулан видит, что ее цель – маленький мальчик, она отказывается выполнять приказ. Она не знает, что перед ней брат принца, тогда как настоящий наследный правитель невольно оказывается ее спутником на пути домой, а возможно – и ключом к примирению двух королевств.

Страна
Китай
Жанр
Мультфильм, Боевик
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.2 IMDb