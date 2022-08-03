Мулан – талантливая воительница, притворяющаяся мужчиной-солдатом. Ей поручают важное задание – убить принца вражеского народа, чья армия напала на Китай. Но когда Мулан видит, что ее цель – маленький мальчик, она отказывается выполнять приказ. Она не знает, что перед ней брат принца, тогда как настоящий наследный правитель невольно оказывается ее спутником на пути домой, а возможно – и ключом к примирению двух королевств.

