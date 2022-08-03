8.52020, KUNG FU MULAN
Мультфильм, Боевик94 мин12+
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Мулан. Новая легенда (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Мулан – талантливая воительница, притворяющаяся мужчиной-солдатом. Ей поручают важное задание – убить принца вражеского народа, чья армия напала на Китай. Но когда Мулан видит, что ее цель – маленький мальчик, она отказывается выполнять приказ. Она не знает, что перед ней брат принца, тогда как настоящий наследный правитель невольно оказывается ее спутником на пути домой, а возможно – и ключом к примирению двух королевств.
СтранаКитай
ЖанрМультфильм, Боевик
КачествоFull HD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.2 IMDb