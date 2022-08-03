Мулан 2
Мулан 2

Мулан 2 (фильм, 2004) смотреть онлайн

8.92004, Mulan II
Мультфильм75 мин6+

Новое увлекательное путешествие с уже знакомыми героями — отважной китайской воительницей Мулан и ее верным другом Ли Шанем. На сей раз им, храбрым победителям монгольских орд, предстоит самая ответственная миссия в жизни. Это… свадьба.

Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мулан 2»