Мулан 2 (фильм, 2004) смотреть онлайн

Новое увлекательное путешествие с уже знакомыми героями — отважной китайской воительницей Мулан и ее верным другом Ли Шанем. На сей раз им, храбрым победителям монгольских орд, предстоит самая ответственная миссия в жизни. Это… свадьба.



