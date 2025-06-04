Мудрые парни (фильм, 2025) смотреть онлайн

«Мудрые парни» — фильм про американскую мафию с Робертом Де Ниро, который воплощает на экране двух враждующих криминальных боссов. Сценарий создателя «Славных парней» Николаса Пиледжи вдохновлен реальными событиями и возвращает к истокам организованной преступности, показывая, как один конфликт изменил ее историю.



В 1959 году Фрэнк, один из влиятельных мафиози, чудом выживает после покушения в Нью-Йорке. Стрелок, связанный с его старым другом и соперником Вито, нарушает неписаный кодекс мафии. Фрэнк, мечтающий отойти от дел, не спешит мстить, но его планы переворачивают события, которые привлекают внимание властей и прессы. Конфликт заклятых друзей уходит корнями в годы совместной работы, начавшейся еще во времена сухого закона. Постепенно сюжет раскрывает, как бывшие союзники стали врагами, а их действия изменили мир организованной преступности.



«Мудрые парни» 2025 года — это криминальная сага, которая умело передает дух гангстерской Америки и отражает сложные отношения власти и мафии. Фильм становится ярким дополнением к жанру, предлагая свежий взгляд на знакомые темы.

