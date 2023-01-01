Моя прекрасная прачечная (фильм, 1985) смотреть онлайн
7.11985, My Beautiful Laundrette
Драмы, Комедии93 мин18+
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Сюжет
Омар, молодой пакистанец, живeт в Лондоне со своим отцом, пьяницей, который когда-то был одним из известных пакистанских интеллектуалов. Он просит своего брата Нассера, босса преступного мира, найти работу для Омара. Тот назначает молодого человека менеджером захудалой прачечной, а Омар, полный предпринимательского энтузиазма, нанимает Джонни, лондонского уличного панка и друга детства. Друзья стали партнeрами по работе и любовниками.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыКомедии, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Р�ежиссёр
Стивен
Фрирз
- ДДАктёр
Дэниэл
Дэй-Льюис
- ГУАктёр
Гордон
Уорнеке
- РГАктёр
Ричард
Грэм
- УГАктёр
Уинстон
Грэхэм
- ДТАктёр
Дадли
Томас
- ДБАктёр
Деррик
Бранче
- ГКАктёр
Гарри
Купер
- РСАктёр
Рошан
Сет
- СДАктёр
Саид
Джаффри
- ШЭАктриса
Ширли
Энн Филд
- ХКСценарист
Ханиф
Курейши
- Продюсер
Тим
Беван
- СРПродюсер
Сара
Рэдклифф
- ЛХХудожница
Линди
Хемминг
- МОМонтажёр
Мик
Одсли
- ОСОператор
Оливер
Степлтон
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер