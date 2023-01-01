Моя прекрасная прачечная (фильм, 1985) смотреть онлайн

Сюжет

Омар, молодой пакистанец, живeт в Лондоне со своим отцом, пьяницей, который когда-то был одним из известных пакистанских интеллектуалов. Он просит своего брата Нассера, босса преступного мира, найти работу для Омара. Тот назначает молодого человека менеджером захудалой прачечной, а Омар, полный предпринимательского энтузиазма, нанимает Джонни, лондонского уличного панка и друга детства. Друзья стали партнeрами по работе и любовниками.



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