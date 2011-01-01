Моя маленькая принцесса
Wink
Фильмы
Моя маленькая принцесса

Моя маленькая принцесса (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, My Little Princess
Драмы106 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

11-летнюю Виолетту не спутать со сверстницами – не только потому, что пышные золотые волосы девочки видны за версту. Виолетта – ребeнок-звезда, героиня эстетских фотографий, сделанных блудной богемной мамой, превратившей свою дочь в объект эротического вожделения коллекционеров и пристального внимания социальных служб, гостью салонов и школьную парию.

Моя маленькая принцесса смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Моя маленькая принцесса»

Всё