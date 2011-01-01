Моя маленькая принцесса (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

11-летнюю Виолетту не спутать со сверстницами – не только потому, что пышные золотые волосы девочки видны за версту. Виолетта – ребeнок-звезда, героиня эстетских фотографий, сделанных блудной богемной мамой, превратившей свою дочь в объект эротического вожделения коллекционеров и пристального внимания социальных служб, гостью салонов и школьную парию.



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