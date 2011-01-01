Моя маленькая принцесса (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, My Little Princess
Драмы106 мин18+
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Сюжет
11-летнюю Виолетту не спутать со сверстницами – не только потому, что пышные золотые волосы девочки видны за версту. Виолетта – ребeнок-звезда, героиня эстетских фотографий, сделанных блудной богемной мамой, превратившей свою дочь в объект эротического вожделения коллекционеров и пристального внимания социальных служб, гостью салонов и школьную парию.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЕЙРежиссёр
Ева
Йонеско
- Актриса
Изабель
Юппер
- АВАктриса
Анамария
Вартоломеи
- ЖЛАктриса
Жоржетта
Ляху
- ДЛАктёр
Дени
Лаван
- ДЛАктёр
Джетро
Лейзенби
- ЛдАктёр
Луи-До
де Ланкесэ
- ПБАктёр
Паскаль
Бонгард
- АБАктриса
Анн
Бенуа
- ЖДАктриса
Жоанна
Дегрис-Агог
- ДРАктриса
Дебора
Реви
- ЕЙСценарист
Ева
Йонеско
- МХСценарист
Марк
Холоденко
- ФЛСценарист
Филипп
Ле Гюэ
- КБХудожница
Катрин
Баба
- ЛБМонтажёр
Лоранс
Брио
- ББКомпозитор
Бертранд
Бургала