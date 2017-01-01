Мой сын (фильм, 2017) смотреть онлайн

Триллер о безутешном отце, который отчаянно ищет пропавшего сына. Смотреть фильм «Мой сын» 2017 года будет интересно в том числе ради хорошего аткерского состава: главных ролях звезды французского кино Гийом Кане и Мелани Лоран.



Жюльен очень любит свою работу, но именно увлеченность своей профессией и разрушила его брак. Супруга отказывалась терпеть его бесконечные командировки и трудоголизм. Когда Жюльену сообщают, что его семилетний сын исчез, ему приходится сделать выбор в пользу родных, а не работы. Он бросает все и сразу отправляется на место происшествия. Его не устраивает темп работы полицейских, поэтому Жюльен сам начинает искать ребенка. Однако чем дальше он заходит в своем расследовании, тем больше злости и мрака в нем просыпается. Постепенно он начинает напоминать уже не отца, а мстителя, готового расправиться со злодеями самым беспощадным образом.



Сможет ли Жюльен разгадать все загадки, найти сына и сохранить в себе человека? Ответы — в триллере «Мой сын» (2017).



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