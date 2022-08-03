Wink
Мой шумный дом. Путешествие

Мой шумный дом. Путешествие (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, The Loud House
Мультфильм21 мин6+

О фильме

Одиннадцатилетний Линкольн Лауд – средний ребенок в семье, потому что у него есть пять старших и пять младших сестер. Чтобы выживать среди такого количества девчонок, нужно быть настоящим стратегом. Вместе с другом Клайдом Линкольн придумывает лайфхаки для каждой непростой бытовой ситуации.

Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

