Мой путь (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

История жизни известного французского певца 60-х и 70-х Клода Франсуа по прозвищу Клокло вплоть до его трагической гибели 11 марта 1978 года в возрасте 39 лет.



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