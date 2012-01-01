Мой путь
Wink
Фильмы
Мой путь
2012, Cloclo
Драмы148 мин18+

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Мой путь (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

История жизни известного французского певца 60-х и 70-х Клода Франсуа по прозвищу Клокло вплоть до его трагической гибели 11 марта 1978 года в возрасте 39 лет.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой путь»

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