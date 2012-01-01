Мой путь (фильм, 2012) смотреть онлайн
Сюжет
История жизни известного французского певца 60-х и 70-х Клода Франсуа по прозвищу Клокло вплоть до его трагической гибели 11 марта 1978 года в возрасте 39 лет.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ФЭРежиссёр
Флоран
Эмилио Сири
- ЖРАктёр
Жереми
Ренье
- Актёр
Бенуа
Мажимель
- МСАктриса
Моника
Скаттини
- ССАктриса
Сабрина
Сейвеку
- АЖАктриса
Ана
Жирардо
- ЖЖАктриса
Жозефин
Жапи
- МЖАктриса
Мод
Журез
- МБАктёр
Марк
Барбе
- ЭСАктёр
Эрик
Савен
- СМАктриса
Софи
Майстер
- ЖРСценарист
Жюльен
Рапно
- ФЭСценарист
Флоран
Эмилио Сири
- СКПродюсер
Сирил
Кольбо-Жюстен
- ДКХудожник
Доминик
Каррара
- МЛХудожница
Мими
Лемпика
- СБХудожница
Сесилия
Блом
- ДФОператор
Джованни
Фьоре Кольтеллаччи
- АДКомпозитор
Александр
Деспла