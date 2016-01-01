Мой папа – Санта-Клаус (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Никто не любит Рождество больше, чем плотник Андерсен, и каждый год он придумывает для своей семьи идеальный праздник, самая важная часть которого — визит Санта Клауса. Но в этот раз все идет не т�ак, как планировалось. В новом костюме Андерсен падает и скатывается вниз по склону на маленьких санях с подарками, после чего врезается в настоящего Санта-Клауса. Двое мужчин решают поменяться местами. Андерсен узнает, почему он так любит Рождество, а его дети пытаются разоблачить настоящего Санту.







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