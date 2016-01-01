Мой папа – Санта-Клаус (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Никто не любит Рождество больше, чем плотник Андерсен, и каждый год он придумывает для своей семьи идеальный праздник, самая важная часть которого — визит Санта Клауса. Но в этот раз все идет не т�ак, как планировалось. В новом костюме Андерсен падает и скатывается вниз по склону на маленьких санях с подарками, после чего врезается в настоящего Санта-Клауса. Двое мужчин решают поменяться местами. Андерсен узнает, почему он так любит Рождество, а его дети пытаются разоблачить настоящего Санту.
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Информация
СтранаНорвегия
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Семейные, Приключения
Рейтинг
6.3 IMDb
- ТРРежиссёр
Терье
Раньес
- ТЭАктёр
Тронд
Эспен Сейм
- Актёр
Андерс
Баасмо Кристиансен
- ИРАктриса
Ингеборг
Раустол
- ЙМАктриса
Йоханна
Мерк
- ТСАктёр
Тиас
Салберг
- АПАктёр
Андерс
Педерсен
- ЭЛАктриса
Элла
Локерт
- ЯОАктёр
Ян
Оскар Ювкам Видом
- ЮКСценарист
Юн
Коре Роке
- АПСценарист
Альф
Прёйсен
- МСПродюсер
Мартин
Сундланд
- ОКПродюсер
Орхан
Карлсен
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ВТАктёр дубляжа
Владимир
Тихонов