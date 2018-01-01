Актёры и съёмочная группа фильма «Мой маленький пони: Дружба - это чудо. Секреты дружбы»

WinkДетямМой маленький пони: Дружба - это чудо. Секреты дружбыАктёры и съёмочная группа фильма «Мой маленький пони: Дружба - это чудо. Секреты дружбы»
Актёры
АктрисаApplejack
Эшли БоллAshleigh Ball
АктрисаTwilight Sparkle
Тара СтронгTara Strong
АктрисаRarity
Табита Сен-ЖерменTabitha St. Germain
АктрисаPinkie Pie
Андреа ЛибманAndrea Libman
АктрисаSpike
Кэти УэслакCathy Weseluck
АктрисаPrincess Celestia
Николь ОливерNicole Oliver
АктрисаApple Bloom
Мишель КреберMichelle Creber
АктрисаPinkie Pie
Шеннон Чан-КентShannon Chan-Kent
АктрисаStarlight Glimmer
Келли ШериданKelly Sheridan
АктёрBig Macintosh