Мой маленький пони: Дружба - это чудо. Последний день зимы (фильм, 2010) смотреть онлайн

Мой маленький пони: Дружба - это чудо. Последний день зимы

2010, My Little Pony: Friendship Is Magic
Мультфильм21 мин18+

Действие мультсериала разворачивается в вымышленной стране Эквестрии. Юная пони-единорог по имени Сумеречная Искорка усердно учится и совсем не общается со сверстниками. Наставница героини, принцесса Селестия даeт затворнице задание отправиться в Понивиль и найти друзей среди других пони.

Страна
США, Канада
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb

