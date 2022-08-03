Мой маленький пони: Дружба - это чудо. Последний день зимы (фильм, 2010) смотреть онлайн

Действие мультсериала разворачивается в вымышленной стране Эквестрии. Юная пони-единорог по имени Сумеречная Искорка усердно учится и совсем не общается со сверстниками. Наставница героини, принцесса Селестия даeт затворнице задание отправиться в Понивиль и найти друзей среди других пони.

