Сюжет

Оскароносная криминальная комедия от режиссера «Девяти ярдов», с иронией отражающая реалии американской судебной системы.



Еще отбывая срок в тюрьме, дипломированный юрист Винни Гамбини мечтал о том, чтобы получить юридическую практику. Спустя некоторое время после освобождения желание мужчины исполняется, когда кузен Билл обращается к нему за помощью. Билла и его друга Стена обвиняют в смерти владельца магазина, которого убили сразу же после того, как парни там побывали. Теперь Винни и его безбашенной подруге Моне Лизе предстоит найти аргументы в защиту подсудимых и вытащить их из тюрьмы. С



может ли Винни Гамбини применить свои знания на практике и спасти родственника, узнаете в ироничной комедии «Мой кузен Винни». Фильм 1992, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно уже сейчас, ждет вас на видеосервисе Wink!



Мой кузен Винни смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.