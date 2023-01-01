Мой кузен Винни (фильм, 1992) смотреть онлайн
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Сюжет
Оскароносная криминальная комедия от режиссера «Девяти ярдов», с иронией отражающая реалии американской судебной системы.
Еще отбывая срок в тюрьме, дипломированный юрист Винни Гамбини мечтал о том, чтобы получить юридическую практику. Спустя некоторое время после освобождения желание мужчины исполняется, когда кузен Билл обращается к нему за помощью. Билла и его друга Стена обвиняют в смерти владельца магазина, которого убили сразу же после того, как парни там побывали. Теперь Винни и его безбашенной подруге Моне Лизе предстоит найти аргументы в защиту подсудимых и вытащить их из тюрьмы. С
может ли Винни Гамбини применить свои знания на практике и спасти родственника, узнаете в ироничной комедии «Мой кузен Винни». Фильм 1992, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно уже сейчас, ждет вас на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- ДЛРежиссёр
Джонатан
Линн
- ДПАктёр
Джо
Пеши
- РМАктёр
Ральф
Маччио
- Актриса
Мариса
Томей
- МУАктёр
Митчелл
Уитфилд
- ФГАктёр
Фред
Гуинн
- ЛСАктёр
Лейн
Смит
- ОПАктёр
Остин
Пендлтон
- Актёр
Брюс
Макгилл
- Актёр
Мори
Чайкин
- ПМАктриса
Полин
Майерс
- ДЛСценарист
Дейл
Лонер
- ДЛПродюсер
Дейл
Лонер
- Продюсер
Пол
Шифф
- МРХудожник
Майкл
Риццо
- РШХудожник
Рэндо
Шмук
- МСХудожник
Майкл
Сейртон
- ТЛМонтажёр
Тони
Ломбардо
- СЕМонтажёр
Стивен
Е. Ривкин
- ПДОператор
Питер
Диминг
- РЭКомпозитор
Рэнди
Эдельман