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Мой кровавый Валентин

Мой кровавый Валентин (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, My Bloody Valentine
Ужасы, Триллер96 мин18+

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О фильме

Том возвращается в родной городок, спустя 10 лет после ужасных событий, произошедших в День святого Валентина. С приездом молодого человека жители города начинают умирать от рук неизвестного маньяка, и подозрения сразу же падают на Тома. Вместе с девушкой Сарой, в которую он когда-то был влюблен, Том обязан найти неуловимого убийцу…

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой кровавый Валентин»