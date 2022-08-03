Мой кровавый Валентин (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, My Bloody Valentine
Ужасы, Триллер96 мин18+
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О фильме
Том возвращается в родной городок, спустя 10 лет после ужасных событий, произошедших в День святого Валентина. С приездом молодого человека жители города начинают умирать от рук неизвестного маньяка, и подозрения сразу же падают на Тома. Вместе с девушкой Сарой, в которую он когда-то был влюблен, Том обязан найти неуловимого убийцу…
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ПЛРежиссёр
Патрик
Люссье
- ДЭАктёр
Дженсен
Эклс
- ДКАктриса
Джейми
Кинг
- КСАктёр
Керр
Смит
- БРАктриса
Бетси
Ру
- ЭГАктёр
Эди
Гатеги
- ТААктёр
Том
Аткинс
- КТАктёр
Кевин
Тай
- МБАктриса
Меган
Бун
- КБАктриса
Карен
Баумм
- ДдАктриса
Джой
де ла Пас
- ТФСценарист
Тодд
Фармер
- ЗССценарист
Зейн
Смит
- ДБСценарист
Джон
Бейярд
- САСценарист
Стефен
А. Миллер
- ДЛПродюсер
Джек
Л. Мюррэй
- ДДПродюсер
Джон
Даннинг
- АЛПродюсер
Андре
Линк
- ДМПродюсер
Джонатан
МакКой
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ЭМХудожник
Эндрю
Мёрдок
- ПЛМонтажёр
Патрик
Люссье
- БПОператор
Брайан
Пирсон
- МВКомпозитор
Майкл
Вандмахер