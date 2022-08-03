Том возвращается в родной городок, спустя 10 лет после ужасных событий, произошедших в День святого Валентина. С приездом молодого человека жители города начинают умирать от рук неизвестного маньяка, и подозрения сразу же падают на Тома. Вместе с девушкой Сарой, в которую он когда-то был влюблен, Том обязан найти неуловимого убийцу…

