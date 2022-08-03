Мой друг мистер Персиваль (фильм, 2019) смотреть онлайн

Майкл Кингли когда-то возглавлял крупную компанию по добыче ископаемых, но сейчас выполняет там скорее почетную роль. Бразды правления перешли его зятю Малкольму, который заботится только о прибыли, но никак не о природе. Майкл вспоминает, как в юности ухаживал за пеликанами, и вместе со своей внучкой пытается спасти от алчного родственника регион, где они обитают.

