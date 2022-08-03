Мой друг мистер Персиваль (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Storm Boy
Драма, Приключения95 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Майкл Кингли когда-то возглавлял крупную компанию по добыче ископаемых, но сейчас выполняет там скорее почетную роль. Бразды правления перешли его зятю Малкольму, который заботится только о прибыли, но никак не о природе. Майкл вспоминает, как в юности ухаживал за пеликанами, и вместе со своей внучкой пытается спасти от алчного родственника регион, где они обитают.
СтранаАвстралия
ЖанрСемейный, Приключения, Драма
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ШСРежиссёр
Шон
Сит
- ФЛАктёр
Финн
Литтл
- Актёр
Джай
Кортни
- Актёр
Джеффри
Раш
- ЭТАктёр
Эрик
Томсон
- БТАктёр
Брэдли
Трент Уильямс
- НВАктриса
Наташа
Вэнганин
- НЛАктёр
Ник
Лончбери
- ЭБАктриса
Эмма
Бэрджери
- ТДАктёр
Тревор
Джемисон
- МДАктёр
Морган
Дэвис
- ДМСценарист
Джастин
Монжо
- КТСценарист
Колин
Тьеле
- МБПродюсер
Майкл
Буген
- МСПродюсер
Мэттью
Стрит
- ДДПродюсер
Джастин
Деймен
- КФПродюсер
Кристофер
Фигг
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- АМАктёр дубляжа
Артем
Маликов
- ЛМХудожница
Луиз
МакКарти
- ГВХудожник
Глен
В. Джонсон
- ДХМонтажёр
Денис
Харатзис
- БЯОператор
Брюс
Янг
- АДКомпозитор
Алан
Джон