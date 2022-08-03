Мой друг мистер Персиваль
Мой друг мистер Персиваль

Мой друг мистер Персиваль (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Storm Boy
Драма, Приключения95 мин6+

О фильме

Майкл Кингли когда-то возглавлял крупную компанию по добыче ископаемых, но сейчас выполняет там скорее почетную роль. Бразды правления перешли его зятю Малкольму, который заботится только о прибыли, но никак не о природе. Майкл вспоминает, как в юности ухаживал за пеликанами, и вместе со своей внучкой пытается спасти от алчного родственника регион, где они обитают.

Страна
Австралия
Жанр
Семейный, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой друг мистер Персиваль»