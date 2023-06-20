Мой друг дельфин Эхо (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Отдыхая со своей семьей на тропическом острове на Багамах, 10-ти летний Люк знакомится с дружелюбным и игривым дельфином Эхо. Дельфин становится верным другом Люка, с которым он проводит всё своё свободное время, ныряя в волнах и играя целыми днями напролёт. Однажды дельфин Эхо оказывается в опасности. Люк со своей сестрой разрабатывают план, чтобы спасти их нового друга дельфина.
СтранаСША
ЖанрПриключения
КачествоFull HD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ФМРежиссёр
Филип
Марлатт
- АМАктёр
Аксель
Маккой
- ТДАктриса
Тайлер
Джейд Никсон
- ТМАктёр
Трэвис
Маккой
- ДГАктёр
Девон
Гоу
- ЛХАктёр
ЛаВон
Хэмилтон
- АЛАктриса
Алексис
Лодер
- ТОАктёр
Тим
Оглтри
- МСАктриса
Майя
Симмонс
- КНАктёр
Куддус
Ньютон
- ФМСценарист
Филип
Марлатт
- ТМСценарист
Трэвис
Маккой
- ДПСценарист
Джордан
Педрейра
- РКПродюсер
Роберт
Кац
- ТМПродюсер
Трэвис
Маккой
- ТЕАктёр дубляжа
Тихон
Ефименко
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ГДАктёр дубляжа
Григорий
Данцигер
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- ШХОператор
Шон
Харт