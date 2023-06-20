Отдыхая со своей семьей на тропическом острове на Багамах, 10-ти летний Люк знакомится с дружелюбным и игривым дельфином Эхо. Дельфин становится верным другом Люка, с которым он проводит всё своё свободное время, ныряя в волнах и играя целыми днями напролёт. Однажды дельфин Эхо оказывается в опасности. Люк со своей сестрой разрабатывают план, чтобы спасти их нового друга дельфина.

