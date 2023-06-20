Мой друг дельфин Эхо
Wink
Детям
Мой друг дельфин Эхо
8.32019, Dolphin Kick
Приключения86 мин12+

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Мой друг дельфин Эхо (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Отдыхая со своей семьей на тропическом острове на Багамах, 10-ти летний Люк знакомится с дружелюбным и игривым дельфином Эхо. Дельфин становится верным другом Люка, с которым он проводит всё своё свободное время, ныряя в волнах и играя целыми днями напролёт. Однажды дельфин Эхо оказывается в опасности. Люк со своей сестрой разрабатывают план, чтобы спасти их нового друга дельфина.

Страна
США
Жанр
Приключения
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой друг дельфин Эхо»