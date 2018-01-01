Wink
Фильмы
Мошенничество
Актёры и съёмочная группа фильма «Мошенничество»

Режиссёры

Федерико Феллини

Federico Fellini
Режиссёр

Актёры

Бродерик Кроуфорд

Broderick Crawford
АктёрAugusto Rocco
Джульетта Мазина

Giulietta Masina
АктрисаIris
Ричард Бейсхарт

Richard Basehart
АктёрCarlo
Франко Фабрици

Franco Fabrizi
АктёрRoberto Giorgio
Сью Эллен Блейк

Sue Ellen Blake
АктрисаSusanna
Ирен Цефаро

Irene Cefaro
АктрисаMarisa
Альберто Де Амичис

Alberto De Amicis
АктёрRinaldo
Лорелла Де Лука

Lorella De Luca
АктрисаPatrizia
Джакомо Габриелли

Giacomo Gabrielli
АктёрIl Baron Vargas
Риккардо Гарроне

Riccardo Garrone
АктёрRiccardo

Сценаристы

Федерико Феллини

Federico Fellini
Сценарист
Эннио Флайяно

Ennio Flaiano
Сценарист
Туллио Пинелли

Tullio Pinelli
Сценарист

Продюсеры

Сильвио Клементелли

Silvio Clementelli
Продюсер
Шарль Делак

Charles Delac
Продюсер
Гоффредо Ломбардо

Goffredo Lombardo
Продюсер

Монтажёры

Марио Серандреи

Mario Serandrei
Монтажёр

Композиторы

Нино Рота

Nino Rota
Композитор