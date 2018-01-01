WinkФильмыМошенничествоАктёры и съёмочная группа фильма «Мошенничество»
Актёры и съёмочная группа фильма «Мошенничество»
Актёры
АктёрAugusto Rocco
Бродерик КроуфордBroderick Crawford
АктрисаIris
Джульетта МазинаGiulietta Masina
АктёрCarlo
Ричард БейсхартRichard Basehart
АктёрRoberto Giorgio
Франко ФабрициFranco Fabrizi
АктрисаSusanna
Сью Эллен БлейкSue Ellen Blake
АктрисаMarisa
Ирен ЦефароIrene Cefaro
АктёрRinaldo
Альберто Де АмичисAlberto De Amicis
АктрисаPatrizia
Лорелла Де ЛукаLorella De Luca
АктёрIl Baron Vargas
Джакомо ГабриеллиGiacomo Gabrielli
АктёрRiccardo