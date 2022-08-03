Мошенничество (фильм, 1955) смотреть онлайн
8.41955, Il bidone
Драма, Криминал108 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ФФРежиссёр
Федерико
Феллини
- БКАктёр
Бродерик
Кроуфорд
- ДМАктриса
Джульетта
Мазина
- РБАктёр
Ричард
Бейсхарт
- ФФАктёр
Франко
Фабрици
- СЭАктриса
Сью
Эллен Блейк
- ИЦАктриса
Ирен
Цефаро
- АДАктёр
Альберто
Де Амичис
- ЛДАктриса
Лорелла
Де Лука
- ДГАктёр
Джакомо
Габриелли
- РГАктёр
Риккардо
Гарроне
- ФФСценарист
Федерико
Феллини
- ЭФСценарист
Эннио
Флайяно
- ТПСценарист
Туллио
Пинелли
- СКПродюсер
Сильвио
Клементелли
- ШДПродюсер
Шарль
Делак
- ГЛПродюсер
Гоффредо
Ломбардо
- МСМонтажёр
Марио
Серандреи
- НРКомпозитор
Нино
Рота