Wink
Фильмы
Морская бригада

Морская бригада (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, SeeFood
Мультфильм88 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Две бамбуковые акулы — Пап и Джулиус — покидают свой родной риф и отправляются в рискованное и увлекательное приключение к берегам континента с целью спасти своих собратьев от распоясавшихся браконьеров.

Страна
Малайзия
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.3 IMDb