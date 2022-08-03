Морская бригада (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, SeeFood
Мультфильм88 мин18+
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О фильме
Две бамбуковые акулы — Пап и Джулиус — покидают свой родной риф и отправляются в рискованное и увлекательное приключение к берегам континента с целью спасти своих собратьев от распоясавшихся браконьеров.
СтранаМалайзия
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ГЯАктёр
Гэвин
Яп
- ДЧАктёр
Дионг
Чхэ Лиан
- КОАктриса
Кристина
Ороу
- КДАктёр
Кенни
Доул
- ДКАктёр
Джейсон
Коттом
- ЭСАктёр
Эндрю
Сьюсей
- БЗАктёр
Брайан
Зиммерман
- КЧАктёр
Колин
Чонг
- АШАктриса
Адила
Шакир
- ТШАктёр
Тикрити
Шабудин
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- АЧАктёр дубляжа
Андрей
Чижов
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский