Море любви (фильм, 1989) смотреть онлайн
8.91989, Sea of Love
Триллер, Криминал108 мин18+
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О фильме
В Нью-Йорке орудует серийный убийца. Его жертвы — мужчины средних лет, любители интимных знакомств по объявлениям в газете. Но, к несчастью, свидания заканчиваются для романтиков плачевно: их обнаженные трупы находят с пулей в голове, в одной и той же позе…
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ХБРежиссёр
Харольд
Беккер
- Актёр
Аль
Пачино
- Актриса
Эллен
Баркин
- Актёр
Джон
Гудман
- МРАктёр
Майкл
Рукер
- УХАктёр
Уильям
Хикки
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- ПКАктёр
Пол
Кальдерон
- ДКАктёр
Джин
Кэнфилд
- ЛДАктёр
Ларри
Джошуа
- ДСАктёр
Джон
Спенсер
- РПСценарист
Ричард
Прайс
- МБПродюсер
Мартин
Брегман
- ЛАПродюсер
Луис
А. Строллер
- ГСХудожник
Гордон
Сим
- ДБМонтажёр
Дэвид
Брезертон
- РТОператор
Ронни
Тейлор
- ТДКомпозитор
Тревор
Джонс