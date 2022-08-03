Море любви
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Море любви (фильм, 1989) смотреть онлайн

8.91989, Sea of Love
Триллер, Криминал108 мин18+

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О фильме

В Нью-Йорке орудует серийный убийца. Его жертвы — мужчины средних лет, любители интимных знакомств по объявлениям в газете. Но, к несчастью, свидания заканчиваются для романтиков плачевно: их обнаженные трупы находят с пулей в голове, в одной и той же позе…

Страна
США, Канада
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb