В Нью-Йорке орудует серийный убийца. Его жертвы — мужчины средних лет, любители интимных знакомств по объявлениям в газете. Но, к несчастью, свидания заканчиваются для романтиков плачевно: их обнаженные трупы находят с пулей в голове, в одной и той же позе…

