Молодожены
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Молодожены

Молодожены (фильм, 2003) смотреть онлайн

8.62003, Just Married
Мелодрама, Комедия90 мин12+

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О фильме

Том, ведущий местной радиостанции, играя на пляже в американский футбол, неожиданно поражает мячом случайную жертву, которой оказывается Сара. Уже через несколько недель Том и Сара жизни друг без друга представить не могут, о чем и рассказывают своим родителям.

Страна
США, Германия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Молодожены»