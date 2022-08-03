Молодожены (фильм, 2003) смотреть онлайн

Том, ведущий местной радиостанции, играя на пляже в американский футбол, неожиданно поражает мячом случайную жертву, которой оказывается Сара. Уже через несколько недель Том и Сара жизни друг без друга представить не могут, о чем и рассказывают своим родителям.



