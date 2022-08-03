Молодожены (фильм, 2003) смотреть онлайн
8.62003, Just Married
Мелодрама, Комедия90 мин12+
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О фильме
Том, ведущий местной радиостанции, играя на пляже в американский футбол, неожиданно поражает мячом случайную жертву, которой оказывается Сара. Уже через несколько недель Том и Сара жизни друг без друга представить не могут, о чем и рассказывают своим родителям.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ШЛРежиссёр
Шон
Леви
- Актёр
Эштон
Кутчер
- Актриса
Бриттани
Мерфи
- ККАктёр
Кристиан
Кейн
- ДМАктёр
Дэвид
Москоу
- ММАктриса
Монит
Мазур
- ДРАктёр
Дэвид
Раш
- Актёр
Тэд
Лакинбилл
- ДААктёр
Дэвид
Агранов
- ТКАктёр
Таран
Киллэм
- РДАктёр
Рэймонд
Дж. Бэрри
- СХСценарист
Сэм
Харпер
- Продюсер
Роберт
Симондс
- ГЧПродюсер
Гвидо
Черасуоло
- Продюсер
Лорен
Шулер Доннер
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Бржезовская
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- Актёр дубляжа
Геннадий
Смирнов
- ИКАктриса дубляжа
Ирина
Коновалова
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- ДЦМонтажёр
Дон
Циммерман
- ДБОператор
Джонатан
Браун
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек