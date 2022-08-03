Молодой Годар
Молодой Годар

Молодой Годар (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.52017, Le Redoutable
Драма, Комедия103 мин18+

О фильме

Париж, 1967 год. Жан-Люк Годар — лидер «новой волны», режиссeр, изменивший язык кино, снимает «Китаянку». Он безумно влюблeн в исполнительницу главной роли, актрису Анн Вяземски, которая моложе его на 20 лет. Они счастливы и сочетаются законным браком. Последовавший за этим скандальный приeм фильма и вспыхнувший в мае 68 года молодeжный бунт увлекают бескомпромиссного гения в пучину революции…

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Молодой Годар»