Молодой Годар (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.52017, Le Redoutable
Драма, Комедия103 мин18+
О фильме
Париж, 1967 год. Жан-Люк Годар — лидер «новой волны», режиссeр, изменивший язык кино, снимает «Китаянку». Он безумно влюблeн в исполнительницу главной роли, актрису Анн Вяземски, которая моложе его на 20 лет. Они счастливы и сочетаются законным браком. Последовавший за этим скандальный приeм фильма и вспыхнувший в мае 68 года молодeжный бунт увлекают бескомпромиссного гения в пучину революции…
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Мишель
Хазанавичус
- Актёр
Луи
Гаррель
- Актриса
Стэйси
Мартин
- ББАктриса
Беренис
Бежо
- МЛАктёр
Миша
Лекот
- ГГАктёр
Грегори
Гадебуа
- ФКАктёр
Феликс
Кысыл
- АОАктёр
Артур
Орсье
- МФАктёр
Марк
Фрез
- РГАктёр
Ромен
Гупиль
- ЖМАктёр
Жан-Пьер
Моки
- Сценарист
Мишель
Хазанавичус
- АВСценарист
Анна
Вяземски
- Продюсер
Мишель
Хазанавичус
- РСПродюсер
Риад
Саттуф
- ДДПродюсер
Дэниэл
Делюм
- АБМонтажёр
Анна-Софи
Бьён
- Монтажёр
Мишель
Хазанавичус
- ГШОператор
Гийом
Шиффман