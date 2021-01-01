Молоди (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Российский локдаун-триллер о девушке, которая знакомятся во время карантина с парнем, хранящем мрачную тайну. Когда в городе, где живет Ника, вводят строгий карантин из-за серьезной эпидемии, девушка отправляется пережид�ать ограничения в провинцию. Там у ее семьи есть дом, где она и планирует оставаться. Девушке сложно перестроиться под непривычный образ жизни, но ей помогает знакомство с Сергеем — симпатичным парнем, живущим поблизости. Он приходит на выручку Нике, когда у нее ломается машина, а их взаимная симпатия быстро перерастает в нечто большее. Молодые люди съезжаются, но идиллию нарушают мародерства в поселке. К тому же, Сергей явно что-то скрывает.
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Информация
Рейтинг
- АСРежиссёр
Александр
Селиверстов
- ДКАктёр
Даниил
Колотов
- ЯРАктриса
Яна
Ронин
- ИОАктриса
Ирина
Обручкова
- КФАктёр
Кирилл
Фролов
- ЗКАктриса
Зоя
Квасенкова
- АССценарист
Александр
Селиверстов
- ГДСценарист
Григорий
Данилов
- АСПродюсер
Александр
Селиверстов
- ПФПродюсер
Павел
Фельдман
- ФДПродюсер
Филипп
Дмитриевский
- АППродюсер
Арсений
Полушкин
- АПМонтажёр
Арсений
Полушкин
- Оператор
Павел
Белявский
- МНКомпозитор
Максим
Николаев
- АСКомпозитор
Алексей
Селиверстов