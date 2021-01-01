Молоди
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Молоди
4.22021, Молоди
Триллеры76 мин16+
Во время карантина Ника знакомится с парнем, хранящим мрачную тайну. Российский локдаун-триллер
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Молоди (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Российский локдаун-триллер о девушке, которая знакомятся во время карантина с парнем, хранящем мрачную тайну. Когда в городе, где живет Ника, вводят строгий карантин из-за серьезной эпидемии, девушка отправляется пережидать ограничения в провинцию. Там у ее семьи есть дом, где она и планирует оставаться. Девушке сложно перестроиться под непривычный образ жизни, но ей помогает знакомство с Сергеем — симпатичным парнем, живущим поблизости. Он приходит на выручку Нике, когда у нее ломается машина, а их взаимная симпатия быстро перерастает в нечто большее. Молодые люди съезжаются, но идиллию нарушают мародерства в поселке. К тому же, Сергей явно что-то скрывает.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Молоди»

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