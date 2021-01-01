Молоди (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Российский локдаун-триллер о девушке, которая знакомятся во время карантина с парнем, хранящем мрачную тайну. Когда в городе, где живет Ника, вводят строгий карантин из-за серьезной эпидемии, девушка отправляется пережид�ать ограничения в провинцию. Там у ее семьи есть дом, где она и планирует оставаться. Девушке сложно перестроиться под непривычный образ жизни, но ей помогает знакомство с Сергеем — симпатичным парнем, живущим поблизости. Он приходит на выручку Нике, когда у нее ломается машина, а их взаимная симпатия быстро перерастает в нечто большее. Молодые люди съезжаются, но идиллию нарушают мародерства в поселке. К тому же, Сергей явно что-то скрывает.



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