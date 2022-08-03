Молодая кровь (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Son of a Gun
Боевик, Криминал104 мин18+
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О фильме
Джей и красавица Наташа любят друг друга. И всe бы ничего, если бы молодая пара не поучаствовала в ограблении века. Но предводитель их банды — легендарный грабитель Брэндан Линч, не собирается ни с кем делиться добычей. И вовсе не хочет никого отпускать «жить счастливо».
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДЭРежиссёр
Джулиус
Эйвери
- Актёр
Брентон
Туэйтс
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актриса
Алисия
Викандер
- БКАктёр
Брендан
Керквлиет
- МФАктёр
Мэтт
Флэннаган
- ДКАктёр
Джофф
Келсо
- ПНАктёр
Питер
Нивс
- МНАктёр
Мэтью
Нэйбл
- ЭБАктёр
Эдди
Бару
- КШАктёр
Казимир
Шаш
- ДЭСценарист
Джулиус
Эйвери
- ДКСценарист
Джон
Колли
- Продюсер
Тимоти
Уайт
- ДКПродюсер
Джон
Колли
- СНХудожница
Софи
Нэш
- НГХудожница
Ники
Гардинер
- НБОператор
Найджел
Блак
- ДККомпозитор
Джед
Курзель