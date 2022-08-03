Молодая кровь
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Молодая кровь

Молодая кровь (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Son of a Gun
Боевик, Криминал104 мин18+

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О фильме

Джей и красавица Наташа любят друг друга. И всe бы ничего, если бы молодая пара не поучаствовала в ограблении века. Но предводитель их банды — легендарный грабитель Брэндан Линч, не собирается ни с кем делиться добычей. И вовсе не хочет никого отпускать «жить счастливо».

Страна
Великобритания, Канада, Австралия
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Молодая кровь»