Джей и красавица Наташа любят друг друга. И всe бы ничего, если бы молодая пара не поучаствовала в ограблении века. Но предводитель их банды — легендарный грабитель Брэндан Линч, не собирается ни с кем делиться добычей. И вовсе не хочет никого отпускать «жить счастливо».

