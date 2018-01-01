Wink
Могучие рейнджеры: Самураи. Объединенные команды
Актёры и съёмочная группа фильма «Могучие рейнджеры: Самураи. Объединенные команды»

Режиссёры

Акихиро Ногучи

Akihiro Noguchi
Режиссёр
Джонатан Бру

Jonathan Brough
Режиссёр
Нобухиро Судзумура

Nobuhiro Suzumura
Режиссёр

Актёры

Алекс П. Хартмен

Alexander P. Heartman
Актёр
Эрика Фонг

Erika Fong
АктрисаMia
Гектор Дэвид мл.

Hector David Jr.
АктёрGreen Samurai Ranger
Нейджи Де-Тайдже

Najee De-Tiege
АктёрBlue Samurai Ranger
Бриттани Энн Пиртл

Brittany Anne Pirtle
Актриса
Рене Науфаху

Rene Naufahu
Актёр
Джефф Шустерман

Jeff Szusterman
АктёрOctoroo
Пол Шриер

Paul Schrier
Актёр
Феликс Райан

Felix Ryan
АктёрSpike Skullovitch
Кейт Эллиотт

Kate Elliott
АктрисаDayu

Сценаристы

Ясуко Кобаяси

Yasuko Kobayashi
Сценарист
Джеймс В. Бейтс

James W. Bates
Сценарист
Хаим Сабан

Haim Saban
Сценарист

Продюсеры

Брайан Касентини

Brian Casentini
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Олег Вирозуб

Актёр дубляжа
Мария Овчинникова

Актриса дубляжа
Ольга Зверева

Актриса дубляжа
Михаил Тихонов

Актёр дубляжа

Художники

Рэйчел Купер-Уайт

Rachael Cooper
Художница

Монтажёры

Марк Тейлор

Mark Taylor
Монтажёр
Йохен Фицхерберт

Jochen FitzHerbert
Монтажёр

Композиторы

Ноам Каниэл

Noam Kaniel
Композитор