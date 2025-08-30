Могила (фильм, 1995) смотреть онлайн

Могила
Могила (фильм, 1995)

1995, The Grave
Триллер, Комедия16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фильм «Могила» — комедийный триллер о двух незадачливых заключенных-кладоискателях, рискнувших всем ради призрачного богатства. Кино балансирует на грани иронии и саспенса, показывая, как жажда легкой наживы способна превратить кладбище в балаган.

Кинг и Тин, узнав о спрятанных в земле драгоценностях, организуют побег из тюрьмы. Их путь к заброшенному кладбищу сопровождается комичными неудачами и нелепыми случайностями. Прибыв на место, они обнаруживают, что за сокровищами уже ведет охота разношерстная компания таких же авантюристов. Между претендентами на куш разворачивается потешная борьба, в которой каждый пытается перехитрить соперников.

«Могила», смотреть которую увлекательно как сатиру на погоню за легкими деньгами, показывает, что и в мрачной ситуации найдется место для абсурдного юмора.

Страна
США
Жанр
Комедия, Триллер

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Могила»