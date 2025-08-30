Могила (фильм, 1995) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм «Могила» — комедийный триллер о двух незадачливых заключенных-кладоискателях, рискнувших всем ради призрачного богатства. Кино балансирует на грани иронии и саспенса, показывая, как жажда легкой наживы способна превратить кладбище в балаган.
Кинг и Тин, узнав о спрятанных в земле драгоценностях, организуют побег из тюрьмы. Их путь к заброшенному кладбищу сопровождается комичными неудачами и нелепыми случайностями. Прибыв на место, они обнаруживают, что за сокровищами уже ведет охота разношерстная компания таких же авантюристов. Между претендентами на куш разворачивается потешная борьба, в которой каждый пытается перехитрить соперников.
«Могила», смотреть которую увлекательно как сатиру на погоню за легкими деньгами, показывает, что и в мрачной ситуации найдется место для абсурдного юмора.
Рейтинг
- ДПРежиссёр
Джонас
Пейт
- ЭМАктёр
Энтони
Майкл Холл
- ДДАктёр
Джон
Дил
- Актёр
Кит
Дэвид
- ГААктриса
Габриель
Анвар
- ДЧАктёр
Джош
Чарльз
- КШАктёр
Крэйг
Шеффер
- ЭРАктёр
Эрик
Робертс
- Актёр
Донал
Лог
- Актёр
Джованни
Рибизи
- МПАктёр
Макс
Перлих
- ДПСценарист
Джонас
Пейт
- МУСценарист
Майкл
Уэкслер
- ДПСценарист
Джош
Пейт
- ПГСценарист
Питер
Глэтцер
- ДДПродюсер
Джонатан
Дебин
- ПГПродюсер
Питер
Глэтцер
- ДДХудожник
Джон
Д. Кретщмер
- ГГХудожница
Глория
Глинн
- ПТМонтажёр
Пол
Трехо
- АВКомпозитор
Алекс
Вурман