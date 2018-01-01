Актёры и съёмочная группа фильма «Модильяни»
Режиссёры
Актёры
АктёрAmedeo Modigliani
Энди ГарсиаAndy Garcia
АктрисаJeanne Hébuterne
Эльза ЗильберштейнElsa Zylberstein
АктёрPicasso
Омид ДжалилиOmid Djalili
АктёрMaurice Utrillo
Ипполит ЖирардоHippolyte Girardot
АктёрMax Jacob
Удо КирUdo Kier
АктёрCocteau (в титрах: Peter Capadli)
Питер КапальдиPeter Capaldi
АктёрZborowski
Луис ХилиерLouis Hilyer
АктёрSoutine
Стивен РимкусStevan Rimkus
АктёрDiego Rivera (в титрах: Dan Astilean)
Дан АстилеануDan Astileanu
АктёрMoise Kisling