Wink
Фильмы
Модильяни
Актёры и съёмочная группа фильма «Модильяни»

Актёры и съёмочная группа фильма «Модильяни»

Режиссёры

Майкл Дэвис

Майкл Дэвис

Mick Davis
Режиссёр

Актёры

Энди Гарсиа

Энди Гарсиа

Andy Garcia
АктёрAmedeo Modigliani
Эльза Зильберштейн

Эльза Зильберштейн

Elsa Zylberstein
АктрисаJeanne Hébuterne
Омид Джалили

Омид Джалили

Omid Djalili
АктёрPicasso
Ипполит Жирардо

Ипполит Жирардо

Hippolyte Girardot
АктёрMaurice Utrillo
Удо Кир

Удо Кир

Udo Kier
АктёрMax Jacob
Питер Капальди

Питер Капальди

Peter Capaldi
АктёрCocteau (в титрах: Peter Capadli)
Луис Хилиер

Луис Хилиер

Louis Hilyer
АктёрZborowski
Стивен Римкус

Стивен Римкус

Stevan Rimkus
АктёрSoutine
Дан Астилеану

Дан Астилеану

Dan Astileanu
АктёрDiego Rivera (в титрах: Dan Astilean)
Георге Иваску

Георге Иваску

George Ivascu
АктёрMoise Kisling

Сценаристы

Майкл Дэвис

Майкл Дэвис

Mick Davis
Сценарист

Продюсеры

Филиппе Мартинес

Филиппе Мартинес

Philippe Martinez
Продюсер
Дональд А. Бартон

Дональд А. Бартон

Donald A. Barton
Продюсер
Роберто Бесси

Роберто Бесси

Roberto Bessi
Продюсер

Художники

Луиджи Маркионе

Луиджи Маркионе

Luigi Marchione
Художник

Композиторы

Гай Фарли

Гай Фарли

Guy Farley
Композитор