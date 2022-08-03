Мизерере (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, La marque des anges - Miserere
Детектив, Криминал101 мин18+
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О фильме
В армянском соборе в Париже убит чилийский беженец Вильгельм Гетц, регент хора мальчиков и органист. Касдан, офицер полиции в отставке и прихожанин собора, немедленно начинает собственное неофициальное расследование.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb
- СУРежиссёр
Сильвен
Уайт
- Актёр
Жерар
Депардье
- ДСАктёр
Джои
Старр
- РФАктёр
Рюдигер
Фоглер
- Актриса
Элена
Ногерра
- МКАктриса
Марта
Келлер
- ТЛАктёр
Тьерри
Лермитт
- КМАктёр
Кевин
Меффр
- ИФАктёр
Иван
Франек
- ЖШАктёр
Жерар
Шеллу
- ДЖАктёр
Джеймс
Жерар
- ЛТСценарист
Лорен
Тернер
- СУСценарист
Сильвен
Уайт
- ЖГСценарист
Жан-Кристоф
Гранже
- ЛБПродюсер
Люк
Босси
- РЛПродюсер
Ромен
Ле Гран
- МРКомпозитор
Макс
Рихтер