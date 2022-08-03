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Мизерере

Мизерере (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, La marque des anges - Miserere
Детектив, Криминал101 мин18+

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О фильме

В армянском соборе в Париже убит чилийский беженец Вильгельм Гетц, регент хора мальчиков и органист. Касдан, офицер полиции в отставке и прихожанин собора, немедленно начинает собственное неофициальное расследование.

Страна
Бельгия, Германия, Франция
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb