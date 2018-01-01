Wink
Фильмы
Мистическая пятерка
Актёры и съёмочная группа фильма «Мистическая пятерка»

Режиссёры

Роберт Винс

Robert Vince
Режиссёр

Актёры

Такер Албрицци

Tucker Albrizzi
АктёрBartleby
Дидрих Бадер

Diedrich Bader
АктёрHound
Макс Чарльз

Max Charles
АктёрJoseph
Тим Конуэй

Tim Conway
АктёрDeputy Sniffer
Дженнифер Элиз Кокс

Jennifer Elise Cox
АктрисаMrs. Carroll
Элиса Донован

Elisa Donovan
АктрисаJanice
Митчелл Даффилд

Mitch Duffield
АктёрDevil Kid (в титрах: Mitchell Duffield)
Пэт Финн

Pat Finn
АктёрFrankendude
Харди Гэтлин

Hardy Gatlin
АктёрSkip

Сценаристы

Кевин ДиЧикко

Kevin DiCicco
Сценарист
Роберт Винс

Robert Vince
Сценарист
Анна МакРобертс

Anna McRoberts
Сценарист

Продюсеры

Анна МакРобертс

Anna McRoberts
Продюсер
Роберт Винс

Robert Vince
Продюсер

Актёры дубляжа

Дмитрий Парфёнов

Актёр дубляжа
Андрей Пирог

Актёр дубляжа
Екатерина Гороховская

Актриса дубляжа
Мария Цветкова-Овсянникова

Актриса дубляжа
Алексей Макрецкий

Актёр дубляжа

Монтажёры

Келли Херрон

Kelly Herron
Монтажёр

Операторы

Майк Саутон

Mike Southon
Оператор